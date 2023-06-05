Повзрослевшего Данилу из «Ивановых-Ивановых» не узнать: не тот, что раньше

Начало актерской карьеры юного Семена Трескунова нельзя назвать ярким. На протяжении целого года он вместе с матерью безуспешно ходил на разные рекламные кастинги. Удача улыбнулась начинающему артисту, и он все же появился в небольшом видеоролике. После этого мальчику не пришлось долго ждать первого предложения о съемках в кино.

Постепенно он полностью адаптировался к среде и начал регулярно получать приглашения от известных режиссеров. Но прославиться на всю страну ему удалось лишь в подростковом возрасте. Актеру досталась роль Данилы в комедийном сериалы «Ивановы-Ивановы». Милый парень со спокойным характером и искренне улыбкой поразил зрителей с самой первой серии.

Однако сегодня Семена не узнают даже самые ярые поклонники его творчества. Актер возмужал, коротко подстригся и отрастил бороду. А в его взгляде читается серьезность и даже строгость, которая раньше была ему несвойственна.