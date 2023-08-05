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Киноафиша Статьи Повзрослел слишком рано: сын Фриске произвел фурор в Сети

Повзрослел слишком рано: сын Фриске произвел фурор в Сети

5 августа 2023 06:30
Повзрослел слишком рано: сын Фриске произвел фурор в Сети

Увлечение мальчика удивило многих.

С недавних пор Платон Шепелев стал пользователем социальных сетей. Теперь сын Жанны Фриске чаще появляется перед интернет-пользователями, все больше и больше их удивляя.

На днях в блоге звездного наследника появилось видео, в котором он показал свое главное увлечение. От матери мальчик унаследовал любовь к музыке, которой занимается, судя по всему, на профессиональном уровне.

В ролике 10-летний Платон виртуозно играет на электрогитаре. Мальчик произвел настоящий фурор. Поклонники экс-солистки «Блестящих» поразились тому, что ее сын повзрослел слишком рано. Многие обратили внимание, что наследник артистки увлекается музыкой не по возрасту — играл он самый настоящий рок.

«Ого, у меня мурашки от такого крутого паренька и его игры», «Как круто, Платон, ты супер!», «Это просто бомба», — восхищаются мальчиком в Сети.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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