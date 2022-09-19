Повторять нельзя: как Вицин продлевал молодость на съемках «Джентльменов удачи»

Кто подсказал знаменитому актеру эту идею, неизвестно до сих пор.

Лидер советского кинопроката в 1972 году, фильм «Джентльмены удачи» режиссера Александра Серого, российские зрители любят за яркие актерские работы и щедро рассыпанные по сценарию шутки. Георгий Данелия и Виктория Токарева позаботились о том, чтобы смех в зрительном зале не смолкал. Но и на съемках возникало достаточно забавных ситуаций.

Например, во время съемок эпизода, где бандиты-подельники бегут из тюрьмы в цистерне с бетоном, актерам пришлось по окончании сцены долго смывать с себя изображавшее этот бетон тесто, подкрашенное луковой эссенцией. Но игравший Хмыря Георгий Вицин, когда пришла пора приводить себя в порядок, наотрез отказался покидать цистерну. Оказалось, что 54-летний Вицин собрался таким образом продлить себе молодость.

Как позже рассказал журналистам «Комсомольской правды» игравший роль Василия Алибабаевича Раднэр Муратов, Георгию Михайловичу кто-то рассказал, что состав, изображавший бетон, настоен на 23 лекарственных травах, поэтому, окунувшись в него, можно омолодиться на 15 лет.