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Повторяет судьбу покойной: экс-супруг Началовой перепугал россиян

4 июля 2022 13:25
Повторяет судьбу покойной: экс-супруг Началовой перепугал россиян

Фанаты пристально следят за его жизнью.

Футболист Евгений Алдонин оказался жертвой финансовых махинаций. Как уверены пользователи Сети, спортсмен повторяет судьбу своей экс-супруги Юлии Началовой.

Еще в 2014 году Алдонин оказался в эпицентре финансового скандала, связанного с банком «Замоскворецкий». Согласно результатам судов, финансовое учреждение должно было выплатить ему компенсацию в размере 47,3 млн рублей, однако футболист до сих пор не увидел этих денег. Теперь же он вынужден подать в суд на службу судебных приставов столицы, ведь именно они, как уверен Евгений, ответственны за столь продолжительную задержку.

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Как пишет Telegram-канал Mash, на Алдонина распространились проблемы бывшей избранницы. Дело в том, что еще при жизни артистка столкнулась с многочисленными долгами и займом от своего гражданского мужа Александра Фролова. Певица долгие годы пыталась разобраться с финансовыми проблемами, но так и не добилась успеха.

Сам Алдонин никак не комментирует неожиданное совпадение. Как оказалось, футболист после развода с Началовой смог сохранить с ней весьма дружеские отношения и близко общался до самой ее смерти.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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