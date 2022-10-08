Повторяет печальную судьбу отца: в чем Уильям сознался Елизавете II

История принца Уильяма и Кейт Миддлтон тянется уже два десятилетия. Уильям не сразу понял, что Кейт «та самая», и едва не расстался с матерью своих будущих детей.

В 2011 году мир с придыханием следим за роскошной свадьбой сына принцессы Дианы. Но за несколько лет до этого Уильям сомневался, стоит ли продолжать отношения с красавицей.

В 2007-м Уильям признался своим бабушке и дедушке, что не уверен, достаточно ли он любит Кейт. На фоне последних слухов о многочисленных изменах Уильяма жене эта информация выглядит тревожно. И теперь королевские подданные гадают, не повторяет ли Уильям судьбу своего отца, женившегося на нелюбимой Диане.