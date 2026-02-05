Оповещения от Киноафиши
Повторов больше, чем в ремейках нулевых: Рязанова и Гайдая обвинили в плагиате голливудских комедий

5 февраля 2026 08:27
Было ли слепое копирование или только вдохновение?

Споры о том, были ли советские комедии плагиатом, вспыхивают регулярно. Особенно часто в Сети кто-то заявляет, что легендарные фильмы Гайдая и Рязанова — «настоящий плагиат». Давайте разберёмся, где здесь правда, а где — натяжка.

«Кавказская пленница» (1967)

Её часто сравнивают с голливудским мюзиклом 1930 года «Песня мошенника». Сходства есть: троица комиков, Кавказ, похищение невесты. Но фильм почти не сохранился — судить сложно. Да и саму троицу Гайдай придумал ещё для «Операции «Ы»», вдохновляясь немой комедией 1920-х. А сама «Пленница» — скорее отсылка к Толстому, чем прямое заимствование.

«Бриллиантовая рука» (1968)

Повторов больше, чем в ремейках нулевых: Рязанова и Гайдая обвинили в плагиате голливудских комедий

Блогеры видят плагиат датской комедии «Бей первым, Фредди» (1965) — там тоже про маленького человека, которого приняли за шпиона. Но это общий сюжетный ход, а не уникальная идея. У Гайдая история — пародия на бондиану, с чисто советским юмором. Кстати, больше на «Фредди» похож французский фильм «Высокий блондин в чёрном ботинке» (1972).

«Ирония судьбы» (1975)

Повторов больше, чем в ремейках нулевых: Рязанова и Гайдая обвинили в плагиате голливудских комедий

Сравнивать её с оскароносной «Квартирой» Билли Уайлдера (1960) — большая натяжка. В «Квартире» речь о служащем, который даёт ключи начальникам для любовных встреч. Никаких новогодних путешествий и пьяных перелётов. Сюжет Рязанова и Брагинского уникален — даже американский ремейк снимали по их версии, а не по Уайлдеру.

Обвинения в плагиате часто строятся на поверхностных сходствах. Да, советские режиссёры смотрели зарубежное кино и вдохновлялись приёмами, но создавали на их основе абсолютно оригинальные работы с собственным юмором.

Фото: Кадры из фильмов «Кавказская пленница» (1967), «Ирония судьбы» (1975), «Песня мошенника» (1930), «Бей первым, Фредди» (1965), «Квартира»(1960)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
