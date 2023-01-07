Повторить успех отца не смогла: вот как живет звезда «Фабрики звезд» Соня Кузьмина

София Кузьмина появилась на свет во время первого брака знаменитого лидера группы «Динамик». В отличие от брата и сестры, девочка спокойнее пережила развод своих родителей и даже решила пойти по стопам отца.

Она решила попытать удачу на шоу «Фабрика звёзд». Пусть девушка и не дошла до финала конкурса, но запомниться зрителям успела. Однако она не была готова к такой полярности и уже в 18 лет столкнулась с депрессией. На ментальном здоровье певицы сказались и гастроли вместе с участниками проекта. Она не выдержала плотный график и сбежала.

Сегодня девушка редко выходит на сцену, и если появляется на ней, то только с отцом.

София решила заняться цветочным бизнесом и похоже, что с этим она справляется вполне успешно. Пусть слава и не принесла ей счастья, но она точно извлекла из этого урока ценный опыт.