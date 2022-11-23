Повторит судьбу Дианы: раскрыто, что будет с Кейт Миддлтон после развода

Вот уже больше десяти лет принц Уильям женат на Кейт Миддлтон. Супруги воспитывают троих наследников и считаются одной из самых популярных пар в мире. При этом многие поклонники гадают, какая судьба ждет герцогиню, если она решит развестись со своим мужем.

Как оказалось, Кейт Миддлтон точно не останется без средств к существованию. Дело в том, что она выросла в весьма обеспеченной семье, ведь ее родители основали компанию Party Pieces, занимающуюся почтовыми перевозками. Поэтому еще в 2015 году СМИ оценивали ее состояние почти в 7 млрд долларов.

Также многие уверены, что Миддлтон, как и принцесса Диана, будет получать выплаты от королевской семьи после расставания. Как считают таблоиды, экс-супруга Карла III после их расставания получила сначала 22,5 млн долларов, а после ежегодно по 600 тысяч, так что супруге принца Уильяма поступит примерно такое же предложение.

На будущее Кейт Миддлтон королевская семья вряд ли сможет повлиять. Она будет иметь возможность вновь выйти замуж, но лишь потеряет ряд привилегий и финансирование. И именно так, по мнению королевских экспертов, сложилась бы судьба принцессы Дианы, если бы она решила вновь связать себя узами брака.