Повторили участь «родителей»: что стало с детьми из «Как я встретил вашу маму»

Сериал «Как я встретил вашу маму» за 9 сезонов на экране стал известным проектом среди зрителей. Серии были построены необычным образом: главный герой Тед Мосби за кадром говорил со своими детьми, объясняя им всю историю образования их семьи. После этих сцен, датированных 2030 годом, шел эпизод ситкома о жизни друзей в Нью-Йорке.

Таким образом, хоть дети Теда и появлялись на экране всего на несколько минут, их персонажи были задействованы в каждой серии. Их роли сыграли Дэвид Генри и Линдси Фонсека. И участие в сериале так и осталось для исполнителей вершиной карьеры.

Генри снимался в лентах «Малыш», «Одноклассники 2» и «Игры разума». Затем он занялся режиссурой, выпустив в 2020 году первый авторский проект. Сейчас он воспитывает двоих детей от королевы красоты Марии Кэхилл и работает над своим следующим фильмом.

Фонсека после завершения сериала «Как я встретил вашу маму» активно занялась работой, соглашаясь на любые съемки. Так она надеялась выйти из депрессии после развода с мужем. Но все предложения обернулись эпизодическими героинями в сериале «Агент Картер» и в некоторых малопопулярных фильмах.

А поклонники заметили любопытную тенденцию: «экранные родители» героев Джош Рэднор и Кристин Милиоти также не смогли построить блестящую карьеру. Тогда как остальные актеры из каста — Джейсон Сигел, Элисон Хэннигэн или Нил Патрик Харрис — сейчас довольно востребованы.