«Повторили ошибки НВО»: 2 сезон «Ван Пис» от Netflix в эпицентре «расового» скандала — всему виной темнокожая Виви

В аниме красотка выглядит иначе, и понравилось это далеко не всем.

Вчера фанаты «Ван Пис» от Netflix получили долгожданный подарок — первый трейлер второго сезона. Логтаун, Гранд Лайн, новые союзники и враги — все как мы любим. Но радость, как это часто бывает в интернете, длилась недолго. В центре внезапного шторма оказалась… принцесса Виви.

В аниме ее кожа светлая, волосы небесно-голубые, и ни у кого особо не возникало вопросов. Но в лайв-экшене Netflix актриса с темной кожей вызвала бурю комментариев. Одни утверждают, что все логично — королевство Алабаста в «Ван-Писе» вдохновлено Ближним Востоком, а сама Виви по аналогии с Египтом могла бы быть темнокожей. Другие считают, что это классическое «нетфликсовское» расовое переосмысление, которое бьет мимо цели.

В Twitter (он же X) набросились с обеих сторон.

«Netflix повторил ошибки НВО и нового Снейпа», «Когда египтяне были белыми? Ваш расизм на лицо» — пишут одни. «Персонаж живет в вымышленном мире, а в манге она явно белая» — возражают другие.

Нашлись и те, кто в целом не против изменений, но уверен, что кастинг можно было сделать удачнее:

«Любой косплеер справился бы лучше».

Сам трейлер при этом на славу напичкан фан-сервисом. Мы видим Капитана Смокера, Нико Робин, гигантов Дорри и Броги, кита Лабуна и намек на будущие битвы с «Барок Воркс». Даже Чоппер уже мелькнул — пушистый врач команды, которого сыграет Микаэла Хувер.

Но как бы ни спорили о цвете кожи Виви, Netflix явно делает ставку на зрелищность и плотное следование сюжету арки Гранд Лайн. А значит, у нас впереди не только сетевые войны, но и порция хорошего приключенческого безумия — с пиратами, заговорщиками и гигантскими морскими чудищами.

Ранее мы писали: Крокодайл, которого мы не заслужили: сериал «Ван-Пис» от Netflix точно сядет в лужу с этими 5 культовыми персонажами аниме