Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Повторили ошибки НВО»: 2 сезон «Ван Пис» от Netflix в эпицентре «расового» скандала — всему виной темнокожая Виви

«Повторили ошибки НВО»: 2 сезон «Ван Пис» от Netflix в эпицентре «расового» скандала — всему виной темнокожая Виви

11 августа 2025 16:40
«Повторили ошибки НВО»: 2 сезон «Ван Пис» от Netflix в эпицентре «расового» скандала — всему виной темнокожая Виви

В аниме красотка выглядит иначе, и понравилось это далеко не всем.

Вчера фанаты «Ван Пис» от Netflix получили долгожданный подарок — первый трейлер второго сезона. Логтаун, Гранд Лайн, новые союзники и враги — все как мы любим. Но радость, как это часто бывает в интернете, длилась недолго. В центре внезапного шторма оказалась… принцесса Виви.

В аниме ее кожа светлая, волосы небесно-голубые, и ни у кого особо не возникало вопросов. Но в лайв-экшене Netflix актриса с темной кожей вызвала бурю комментариев. Одни утверждают, что все логично — королевство Алабаста в «Ван-Писе» вдохновлено Ближним Востоком, а сама Виви по аналогии с Египтом могла бы быть темнокожей. Другие считают, что это классическое «нетфликсовское» расовое переосмысление, которое бьет мимо цели.

В Twitter (он же X) набросились с обеих сторон.

«Netflix повторил ошибки НВО и нового Снейпа», «Когда египтяне были белыми? Ваш расизм на лицо» — пишут одни. «Персонаж живет в вымышленном мире, а в манге она явно белая» — возражают другие.

Нашлись и те, кто в целом не против изменений, но уверен, что кастинг можно было сделать удачнее:

«Любой косплеер справился бы лучше».

Сам трейлер при этом на славу напичкан фан-сервисом. Мы видим Капитана Смокера, Нико Робин, гигантов Дорри и Броги, кита Лабуна и намек на будущие битвы с «Барок Воркс». Даже Чоппер уже мелькнул — пушистый врач команды, которого сыграет Микаэла Хувер.

«Повторили ошибки НВО»: 2 сезон «Ван Пис» от Netflix в эпицентре «расового» скандала — всему виной темнокожая Виви

Но как бы ни спорили о цвете кожи Виви, Netflix явно делает ставку на зрелищность и плотное следование сюжету арки Гранд Лайн. А значит, у нас впереди не только сетевые войны, но и порция хорошего приключенческого безумия — с пиратами, заговорщиками и гигантскими морскими чудищами.

Ранее мы писали: Крокодайл, которого мы не заслужили: сериал «Ван-Пис» от Netflix точно сядет в лужу с этими 5 культовыми персонажами аниме

Фото: Legion-Media, кадры из сериала «Ван Пис»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Злодеи в «Черном клевере» в разы круче, чем в распиаренном «Ван-Пис»: 5 доводов, которые не оспорят даже фанаты Луффи Злодеи в «Черном клевере» в разы круче, чем в распиаренном «Ван-Пис»: 5 доводов, которые не оспорят даже фанаты Луффи Читать дальше 10 августа 2025
Вилкой в глаз или выиграть раз? Что вас ждало бы в «Игре в кальмара» от Netflix — пройдите тест и попытайтесь не повторить судьбу Ки-Хуна Вилкой в глаз или выиграть раз? Что вас ждало бы в «Игре в кальмара» от Netflix — пройдите тест и попытайтесь не повторить судьбу Ки-Хуна Читать дальше 12 августа 2025
Демон Ангела, но не Люцифер: что за странный персонаж появился в «Человеке-бензопиле» Демон Ангела, но не Люцифер: что за странный персонаж появился в «Человеке-бензопиле» Читать дальше 12 августа 2025
«Кайдзю №8» стал круче «Поднятия уровня» не на пустом месте: ключевое различие — в возрасте главных героев (и не только) «Кайдзю №8» стал круче «Поднятия уровня» не на пустом месте: ключевое различие — в возрасте главных героев (и не только) Читать дальше 12 августа 2025
Остановились в развитии: 2 сезон «Уэнсдэй» так и не исправил одну из главных проблем первого — но теперь стало даже хуже Остановились в развитии: 2 сезон «Уэнсдэй» так и не исправил одну из главных проблем первого — но теперь стало даже хуже Читать дальше 11 августа 2025
Даже в «Поднятии уровня» так не делали: аниме «Дандадан» нарушило главный закон жанра — особо оценят женщины Даже в «Поднятии уровня» так не делали: аниме «Дандадан» нарушило главный закон жанра — особо оценят женщины Читать дальше 11 августа 2025
Этот день войдет в историю: это свежее аниме уложило на лопатки «Дандадан» и «Поднятие уровня» — в России у тайтла фанатов мало Этот день войдет в историю: это свежее аниме уложило на лопатки «Дандадан» и «Поднятие уровня» — в России у тайтла фанатов мало Читать дальше 10 августа 2025
Славянский «Киберслав» поставили в один ряд с «Ковбой Бибоп» и «Эрго Прокси»: по уровню хайпа приблизился к «Поднятию уровня» Славянский «Киберслав» поставили в один ряд с «Ковбой Бибоп» и «Эрго Прокси»: по уровню хайпа приблизился к «Поднятию уровня» Читать дальше 9 августа 2025
Обожаете музыку из заставки «Евангелиона»? Вместо нее должна быть русская песня, но японцы не выдержали Обожаете музыку из заставки «Евангелиона»? Вместо нее должна быть русская песня, но японцы не выдержали Читать дальше 9 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше