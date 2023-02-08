Повторила за секс-символом СССР: выходка Елизаветы II шокировала британцев

Британцы давно славятся своим трепетным отношением к чаепитию. Но однажды вопиющий жест королевы Елизаветы II во время этого процесса поверг публику в шок. В этом был замешан главный красавец и секс-символ СССР Юрий Гагарин.

Однажды именитого советского космонавта пригласили на прием к королеве. Гагарин вел себя довольно непринужденно, но то, что он сделал в конце чаепития, потрясло всех присутствующих.

За столом подавали чай с лимоном. Согласно английскому этикету, фрукт всегда должен оставаться в чашке. Но Гагарин об этом не знал и после того, как чай допил, вынул лимон ложкой и съел на глазах у изумленной публики. Чтобы не смущать гостя, Елизавета II благородно повторила его жест, нарушив строгое правило королевского протокола.

Но и это еще не все. Советский космонавт так волновался на этой встрече, что перед трапезой даже дотронулся до ноги королевы, сидя с ней рядом: он хотел убедиться, что перед ним не мираж. Также он растерялся, когда увидел несметное число столовых приборов перед собой. Но Елизавета II и тут пришла на помощь: королева сказала, что сама их путает и посоветовала брать те, что лежат ближе к внешнему краю.