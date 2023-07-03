Повторила участь своей героини: как живет и выглядит суровая Лара Назира из «Клона»

В начале нулевых сериал «Клон» покорил зрителей по всему миру. Миллионы с замиранием сердца следили за историей Жади и Лукаса, но не менее яркой были судьбы второстепенных героев — таких, как Назира.

Склочную героиню сыграла красавица Элиане Джардини. Личная жизнь популярной артистки также полна бед и несчастий. Супруг мешал успешной карьере звезды, запрещая ей сниматься, поэтому вскоре Джардини развелась.

Утешение актриса нашла в своих наследницах. В 2017 году младшая дочь Мариана подарила ей внука Антониу.

Бабушка была невероятно счастлива, однако спустя год и семь месяцев малыш скончался от лейкоза. Семья тяжело переживала утрату — справиться с болью помогло лишь рождение крошки Хоакина в 2021 году.