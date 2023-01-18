Повторила судьбу трех любовников: почему жизнь Далиды оборвалась так рано

Западные звезды были редкими гостями на советском экране. Одним из исключений стала певица Далида, признанная икона французского шансона. К сожалению, ее жизнь оборвалась довольно рано. Что произошло с яркой звездой 70-х?

Свою карьеру будущая певица начала с модельного бизнеса. В юности она принимала участие в конкурсе красоты «Мисс Ундина», где завоевала второе место. Однако успех стоил ей жениха — его родня не смогла принять того, что он встречается с «публичной девицей». Дальнейшая личная жизнь у Далиды тоже не складывалась. Ее первым мужем был композитор Люсьен Моррис. Бурный роман привел к браку, который вскоре распался из-за нового увлечения певицы.

Далида потеряла голову от любви к художнику Жану Собески. Но мужчина не мог смириться с успехом своей пассии и ушел к другой. Следующим избранником Далиды стал певец Луиджи Тенко. Вместе они записали песню Ciao amore ciao, и артист надеялся стать знаменитым, как она. Но композиция прошла незамеченной, и Тенко в порыве отчаяния свел счеты с жизнью.

Вскоре Далида начала встречаться с художником Ришаром Шамфре. Они были вместе девять лет, но расстались. Через пару лет Шамфре покончил с собой. Та же участь постигла бывшего мужа Далиды Морриса. После череды трагедий у певицы началась депрессия. В 1987 году не стало и ее самой — 54-летняя Далида последовала примеру своих избранников.