Повторила судьбу матери: Орбакайте ошеломила громким признанием

Кристина Орбакайте не раз давала понять, что держит обиду на свою мать Аллу Пугачеву. Примадонна отечественной эстрады была слишком занята развитием сольной карьеры и не уделяла дочери должного внимания.

По словам звездной наследницы, она воспитывалась бабушкой и любое общение с мамой воспринимала как праздник. Особенно «праздничными» выдавались зимние месяцы и июнь, тогда Орбакайте замечала, что у ее родительницы просыпается «обостренное родительское чувство».

Лишь со временем артистка поняла, чем были вызваны столь резкие перемены в поведении Пугачевой. Знаменитость, которая уже давно сама стала матерью, ошеломила громким признанием о том, что повторила судьбу Аллы Борисовны.

«Я оказалась в такой же ситуации. Это связано с гастрольными графиками», — подметила Орбакайте в интервью, которое дала порталу «Московский комсомолец».

По уверению звезды, она тоже проводит много времени со своими детьми в январе и июне, поскольку для всех артистов это «мертвый сезон», когда нет выступлений.