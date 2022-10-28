Повторила судьбу матери: Орбакайте ошеломила громким признанием
Причина выходки Примадонны вышла наружу.
Кристина Орбакайте не раз давала понять, что держит обиду на свою мать Аллу Пугачеву. Примадонна отечественной эстрады была слишком занята развитием сольной карьеры и не уделяла дочери должного внимания.
По словам звездной наследницы, она воспитывалась бабушкой и любое общение с мамой воспринимала как праздник. Особенно «праздничными» выдавались зимние месяцы и июнь, тогда Орбакайте замечала, что у ее родительницы просыпается «обостренное родительское чувство».
Лишь со временем артистка поняла, чем были вызваны столь резкие перемены в поведении Пугачевой. Знаменитость, которая уже давно сама стала матерью, ошеломила громким признанием о том, что повторила судьбу Аллы Борисовны.
«Я оказалась в такой же ситуации. Это связано с гастрольными графиками», — подметила Орбакайте в интервью, которое дала порталу «Московский комсомолец».
По уверению звезды, она тоже проводит много времени со своими детьми в январе и июне, поскольку для всех артистов это «мертвый сезон», когда нет выступлений.