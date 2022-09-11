Повторила судьбу героини: правду о трагедии звезды «Ты у меня одна» предали огласке

Светлана Рябова стала известна благодаря драме «Ты у меня одна». Как оказалось, картина не только принесла успех знаменитости, но и стала для нее пророческой.

По сюжету фильма героиня Рябовой переживает сложную личную драму, а ее избранник в итоге отказывается от отношений с ней. Практически то же самое случилось и в жизни самой артистки. Уже будучи востребованной актрисой, она встретила коллегу Андрея Барило. Артист так сильно понравился Рябовой, что она начала с ним отношения, несмотря на большую разницу в возрасте.

Однако влюбленным не суждено было построить крепкие отношения. Через некоторое время Барило охладел к избраннице и в итоге оставил ее одну с двумя дочками. Из-за этого Рябовой пришлось отказаться от карьеры артистки и посвятить все время воспитанию наследниц.

Когда же она поставила дочерей на ноги, режиссеры потеряли к ней интерес. Никто уже не приглашал некогда востребованную артистку в кино, поэтому она была вынуждена официально завершить карьеру. С бывшим возлюбленным Рябова не общается, однако их общие дочки все же встречаются с отцом.