Повторила судьбу героини: от участи звезды ленты «Гардемарины, вперед!» станет не по себе

Елена Цыплакова когда-то считалась одной из самых красивейших актрис СССР. Она известна по фильмам «Собака на сене», «Школьный вальс» и «Гардемарины, вперед!». Последняя картина стала для артистки пророческой.

В приключенческой ленте Светланы Дружининой Цыплакова сыграла императрицу Елизавету Петровну. В их судьбах есть немало странных совпадений: у обеих нет детей, обе по молодости крутили множество романов, а в зрелые годы стали глубоко верующими. Поклонники артистки видят в этом мистическую связь, которую невозможно рационально объяснить.

Цыплакова пришла к Богу после серьезных проблем со здоровьем. Из-за диабета актриса едва не стала инвалидом, но, по словам актрисы, ей помогла святая вода. С тех пор Елена Октябревна остается верующим человеком.

Сегодня артистка уже не та очаровательная девушка из «Школьного вальса». Она поправилась и перестала ухаживать за собой. Метаморфозы Цыплаковой можно увидеть в одной из ее последних работ — в ленте «Сельский детектив. Кино по-ольховски».