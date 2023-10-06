Повторила страшную судьбу Успенской: победительницу «Фабрики звезд» изуродовал врач

В последние месяцы Тимур Хайдаров стал самым популярным пластическим хирургом в стране. Услуги врача активно продвигают Филипп Киркоров, Дава, Инстасамка, Яна Рудковская и другие знаменитости. Однако Хайдаров заработал дурную славу благодаря отрицательным отзывам нескольких пациентов.

На медика ополчилась певица Слава, посетовавшая на некачественные услуги доктора. Не сдержалась и Любовь Успенская, которую не устроила новая форма ягодиц, сделанных специалистом. На шрамы на теле пожаловалась и визажист Гоар Аветисян. Оказалось, что это далеко не единственные жертвы Тимура Хайдарова.

Два года назад Ирина Дубцова решила избавиться от грудных имплантов. Выпускница «Фабрики» обратилась за помощью к протеже Киркорова. Однако певица столкнулась с неприятными последствиями операции. После неудачного визита к Хайдарову исполнительница была вынуждена обратиться к другому врачу.