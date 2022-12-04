Повторила печальную судьбу героини: как сейчас живет и выглядит блондинка из «Татьяниного дня»

Наталья Рудова прославилась на всю страну благодаря роли избалованной Татьяны Бариновой в сериале «Татьянин день». С тех пор за актрисой закрепилось амплуа эффектной стервы. На счету Рудовой почти полсотни ролей в таких картинах, как «Казаки-разбойники», «Две стороны одной Анны», «Героиня одного романа», «Дыши со мной» и «Универ. Новая Общага».

Сейчас артистке 39 лет. Наталье Рудовой приписывали множество романов со звездными мужчинами, но красотка старается держать личную жизнь в тайне.

Звезда все так же красива, как и 20 лет назад, а ее карьера в кино с каждым годом лишь набирает обороты. В этом году с участием актрисы вышло сразу два громких проекта – «Жизнь по вызову» и «В активном поиске-2».