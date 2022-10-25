Повторил участь Гайдая: почему «хоронят» самого кассового режиссера Голливуда

За годы карьеры Стивен Спилберг снял десятки легендарных фильмов. Как отмечают эксперты, он стал самым кассовым режиссером, ведь прибыль от всех его картин превысила в прошлом 10 млрд долларов. Однако многие зрители и поклонники отмечают, что за последние годы качество фильмов постановщика заметно снизилось, поэтому теперь он эксплуатирует собственную репутацию.

Как пишет американская пресса, режиссер слишком сильно увлекся продолжениями своих знаменитых картин. Например, он активно готовит пятую часть приключений Индианы Джонса, в которой главную роль вновь исполнит Харрисон Форд. Помимо этого, в прокат накануне вышло очередное продолжение «Парка юрского периода», ставшее уже шестой частью франшизы.

Эксперты не сомневаются, что знаменитый режиссер теперь пытается зарабатывать большие деньги, эксплуатируя свое имя и ностальгические чувства публики. Он практически не выпускает новые картины, а рассказывает уже знакомые истории. Также некоторые уверены, что Спилберг мог оказаться под пагубным влиянием своих помощников, которые используют его.

Российские зрители тоже уверены, что постановщику пора отправляться на пенсию. Спилберг, по их мнению, давно прошел пик своей карьеры и теперь повторяет путь прославленных советских коллег, которые на закате творческого пути представляли разочаровывающие фильмы.