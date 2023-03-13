Повторил судьбу Васнецова: не поверите, как живет создатель «Папиных дочек»

Новость о продолжении «Папиных дочек» стала одной из самых обсуждаемых за последнее время. Но мало кто знает о создателе популярного ситкома Александре Жигалкине. Оказывается, судьба режиссера перекликается с жизнью Сергея Васнецова, главного героя сериала.

Когда Жигалкин только приступил к работе над «Папиными дочками», на тот момент он воспитывал двух девочек, рожденных от первых жен. Вскоре Александр связал свою жизнь с третьей пассией Светланой Антоновой. Они воспитывали ее дочь от первого брака, которую режиссер принял как свою. Позднее в их союзе родились еще две девочки. Так Жигалкин стал отцом пяти дочерей, как и герой его ситкома. Также Светлана подарила ему долгожданного сына.

Александр относится к жизни и к себе с юмором. Как-то он назвал себя автором самого глупейшего вопроса. Режиссер зашел в магазин, чтобы купить деликатес и порадовать свое огромное семейство. Он увидел в отделе живых раков и спросил продавца: «А они свежие?» До сих пор Жигалкин смеется над тем случаем.