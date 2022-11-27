Повторил судьбу отца: во внебрачного сына Пореченкова невозможно не влюбиться

Михаил Пореченков познакомился со своим внебрачным сыном Владимиром из Таллина лишь через 19 лет после рождения парня. Отец и сын нашли общий язык и быстро привязались друг к другу, ведь у них много общего.

Владимир Любимцев с юных лет занимался дзюдо, учился в морской академии, а после пошел служить в армию Эстонии. Однако Владимира влекло творчество – и он стал актером в театральной труппе МХАТ и сыграл в нескольких фильмах. Вы могли видеть начинающего артиста в «Легенде о Коловрате», «Мосте» или «Сердце Пармы».

Стоит отметить, что похожий путь прошел и сам Пореченков. Отслужил в армии, а после стал звездой кино благодаря своей харизме и брутальной внешности.

Мужественный Владимир очень похож на отца – и неудивительно, что молодой мужчина пользуется популярностью у противоположного пола. Но к разочарованию поклонниц, уже 7 лет актер женат и у него есть дочь по имени Мирослава.