Повторил судьбу Абдулова: вскрылась правда про еще одну жертву «уколов молодости»

В прошлом феврале близких актера Виталия Альшанского потрясла новость о его смерти. Тело 52-летнего нашли в его квартире. Друзья считают, что причиной скоропостижной гибели здорового человека стал стресс и увлечение «уколами молодости». Как рассказал знакомый Виталия эксклюзивно для «Экспресс газеты», актер страдал от возрастных признаков старения и пытался бороться с «увяданием», причем самыми радикальным методами — с помощью уколов стволовых клеток в спину. От процедур у Альшанского сильно болела поясница, но он терпел недомогание.

А в Сети уже припомнили, что актер стал далеко не первой жертвой такого метода омоложения. Пострадать от опасных инъекций могли Александр Абдулов и Михаил Задоронов. Подобными способами они якобы пытались излечиться от прогрессирующих раковых заболеваний. Кроме того, по эксклюзивной информации «Аргументов и Фактов», «след» от подобных уколов нашли у Любови Полищук, Олега Янковского и Анны Самохиной.