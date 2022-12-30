Повторил ошибку Миронова: что на самом деле свело в могилу Виталия Соломина

Судьба Андрея Миронова оказалась весьма трагичной. Артист ушел из жизни летом 1987 года. Знаменитости стало плохо во время спектакля: не успев произнести свои слова до конца, актер вдруг опустился на сцену. Впоследствии выяснилось, что у него случился второй инсульт — врачам не удалось спасти любимца публики.

Как бы странно это ни звучало, но актер Виталий Соломин мечтал, чтобы с ним случилось нечто подобное. Он часто вспоминал покойного коллегу по цеху, подчеркивая, что хотел бы, как и он, скончаться прямо на сцене. Позднее многие отметили, что такими мыслями артист будто подписал себе приговор.

Весной 2002 года Соломин играл в одном из спектаклей, хотя незадолго до выхода к зрителям почувствовал себя плохо. После окончания первого акта актер упал на пол и не смог объяснить, что с ним произошло. В машине скорой помощи артист впал в кому, выйти из которой ему было не суждено. Через несколько дней Виталий Мефодьевич ушел из жизни — ему было всего 60 лет.