Повторение — мать учения: эти 5 детективных сериалов вы обязательно захотите посмотреть по второму кругу

11 августа 2025 08:56
Лучше, как говорится, пересмотреть, чем недосмотреть.

Некоторые детективы настолько хорошо сделаны, что их хочется пересматривать. Вот пять сериалов, которые при первом просмотре вызывают восторг — а при повторном дают понять, насколько всё продумано до мелочей. И после каждого сезона хочется сказать: «А я же не заметил этого раньше!»

«Убийство на пляже» (Broadchurch, Великобритания, 2013–2017)

Когда в маленьком прибрежном городке находят тело мальчика, весь город оказывается в центре расследования. Детектив-сержант Элли Миллер возвращается с декрета, а рядом — новоиспечённый инспектор Але́к Харди. Вместе им предстоит раскрыть убийство, несмотря на тайны и ложь, которую скрывают жители. Первый сезон — особенно сильный, он цепляет атмосферой и неожиданными сюжетными поворотами. Второй и третий тоже стоящие, но именно начало сериала остаётся в памяти навсегда.

«Богомол» (La Mante, Франция, 2017)

Повторение — мать учения: эти 5 детективных сериалов вы обязательно захотите посмотреть по второму кругу

Жанна Дебер, прозванная Богомолом, отбывает срок за убийства женщин, считая, что очищает мир от зла. Прошло 25 лет — и похожие преступления снова случаются. Она предлагает помочь полиции, но с одним условием: дело должен вести её сын. Сюжет сложно назвать классическим — он провокационный, тёмный и морально неоднозначный. Кароль Буке в этой роли — настоящая находка. Российский ремейк «Богомола» («Самка богомола») вполне приличен, но французская оригинальная версия — особая глава в жанре.

«Душегубы» (Россия, 2021)

Повторение — мать учения: эти 5 детективных сериалов вы обязательно захотите посмотреть по второму кругу

«Душегубы» — это история, основанная на реальных событиях, о деле серийного убийцы из Витебска. Следователь Ипатьев едет расследовать исчезновение коллеги, а вскоре выявляет, что в регионе расследовали дела — и осуждали невиновных. Леонид Ипатьев и Михаил Шахнович (с прототипами Николая Игнатовича и Михаила Жавнеровича) сталкиваются с коррупцией внутри правоохранительных органов. Это не просто криминал — это разоблачение системы. Сергей Марин в главной роли — открытие сериала.

«Убийство» (The Killing, США, 2011–2014)

Повторение — мать учения: эти 5 детективных сериалов вы обязательно захотите посмотреть по второму кругу

Офицер Сара Линден начинает расследование в свой последний рабочий день. В заброшенном парке находят тело, в семье пропала девушка — и за этим следуют ещё одно дело и новое расследование. История разворачивается размеренно, но каждый эпизод отточен сценаристами — тем захватывать, тем давать передышку. В сериале по две истории по два сезона каждая — и обе не отпускают после финальных титров.

«Дублинские убийства» (Dublin Murders, Великобритания, 2019)

Повторение — мать учения: эти 5 детективных сериалов вы обязательно захотите посмотреть по второму кругу

Сериал «Дублинские убийства» основан на двух романах Таны Френч. В лесу на окраине Дублина находят тело девочки, а расследование обнаруживает связь с исчезновениями двадцатилетней давности. Пара следователей Роу Райли и Кэсси Мэддокс, каждый со своим прошлым, вынуждены не только распутывать преступление, но и столкнуться с внутренними демонами. История плотно сплетена, финал неожидан и одновременно закономерен.

А здесь — список фильмов, которые помогут подготовиться к отпуску.

Фото: Кадры из сериалов «Убийство на пляже», «Богомол», «Душегубы», «Убийство», «Дублинские убийства»
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
