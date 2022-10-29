Повторение — мать учения: 7 случаев, когда члены королевской семьи доказали, что ничем не отличаются от обычных людей

Ходят в одном и том же и повторяют друг за другом.

Члены королевских семей кажутся небожителями, которые носят исключительно уникальные и баснословно дорогие наряды. Но оказывается, королевские особы нередко появляются на публике в одних и тех же вещах и «заимствуют» одежду из гардероба своих родственников.

В 2019-м принцесса Беатрис Виндзор появилась на параде в том же наряде, что и Графиня Уэссекская годом ранее.

В 2022 году Кейт Миддлтон почти «дословно» повторила образ покойной королевы Елизаветы Второй, в котором она вышла в свет в 1954-м.

«Повторила» нынешняя принцесса Уэльская и за принцессой Беатрис – обе королевских особы появились в изумрудных платьях от бренда The Vampire's Wife с разницей в год.

Принцессы Клэр Люксембургская и норвежская принцесса Метте-Марит в 2016 году появились в почти одинаковых нарядах на разных мероприятиях.

В 2018 году для выхода в свет принцесса Монако Шарлен выбрала роскошное белое платье с оголенным плечом, которое в 2019-м надела Королева Нидерландов Максима.

Юная принцесса София в 2016 году была на параде в красном пальто Carolina Herrera, которое она надела, подражая Кейт Миддлтон.

Кронпринцесса Швеции в 2016-м году была запечатлена в персиково-розовом платье от Ellie Saab, а годом спустя в том же наряде королева Нидерландов Максима посетила Центр Шампалимо в Португалии.