Повод веский: растрогавшаяся Навка обнародовала редкий кадр с дочерью

Татьяна Навка поделилась радостью с поклонниками. В звездной семье отметили важную дату, о чем фигуристка, поддавшись чувствам и эмоциями, не стала молчать.

Младшая дочь олимпийской чемпионки и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 21 августа отметила свой день рождения. Надежде исполнилось восемь лет.

По этому поводу спортсменка обнародовала редкий кадр с дочерью в своих социальных сетях. Кроме того, под одной из публикаций звезда пожелала Надежде быть счастливее, чем ее мама.

«Люблю безгранично», — подытожила знаменитость.

Подписчики фигуристки не упустили возможность присоединиться к поздравлению. В комментариях они оставили массу теплых слов имениннице, а также самой Навке.