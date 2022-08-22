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Повод веский: растрогавшаяся Навка обнародовала редкий кадр с дочерью

22 августа 2022 11:00
Повод веский: растрогавшаяся Навка обнародовала редкий кадр с дочерью

Звезда оставила трогательное послание наследнице.

Татьяна Навка поделилась радостью с поклонниками. В звездной семье отметили важную дату, о чем фигуристка, поддавшись чувствам и эмоциями, не стала молчать.

Младшая дочь олимпийской чемпионки и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 21 августа отметила свой день рождения. Надежде исполнилось восемь лет.

По этому поводу спортсменка обнародовала редкий кадр с дочерью в своих социальных сетях. Кроме того, под одной из публикаций звезда пожелала Надежде быть счастливее, чем ее мама.

«Люблю безгранично», — подытожила знаменитость.

Повод веский: растрогавшаяся Навка обнародовала редкий кадр с дочерью

Подписчики фигуристки не упустили возможность присоединиться к поздравлению. В комментариях они оставили массу теплых слов имениннице, а также самой Навке.

«Мама и дочь — красотки», «Красавицы невероятные. Хороши девчата», «Такие искренние, счастливые, настоящие», — подметили пользователи Сети.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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