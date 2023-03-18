Повезло так повезло: Наталья Варлей два раза предпочла другого этому красавчику (фото)

Наталья Варлей никогда не жаловалась на недостаток мужского внимания. Был среди ее ухажеров и известный актер, рядом с которым мечтали оказаться многие представительницы прекрасного пола.

Увидев актрису в фильме «Кавказская пленница», Леонид Филатов буквально потерял голову. Когда он узнал, что Варлей поступила в «Щуку», его радости не было предела. Но ухаживания за звездой оказались напрасны — известному красавчику она предпочла другого.

Варлей вышла замуж за Николая Бурляева, но этот брак просуществовал всего год. Муж актрисы закрутил роман на стороне, чего та простить так и не смогла. Когда Филатов узнал, что Варлей вновь свободна, то решил не упускать свой шанс. Однако и на этот раз актеру не повезло.

Знойная брюнетка ответила взаимностью Владимиру Тихонову, чем снова разбила сердце Филатову. Впоследствии тот спрашивал Варлей, почему она променяла его на эту «красивую дубину», но внятного ответа так и не получил.