Повезло так повезло: Кузьма из «Сельского детектива» женился на невероятной красавице (фото)

Алексей Демидов сыграл немало ролей, но покорил сердца зрителей в образе Кузьмы из «Сельского детектива». Актер из тех счастливчиков, кто может похвастаться не только успешной карьерой, но и красавицей-женой. Эта история любви никого не оставит равнодушным.

С Еленой артист познакомился на съемочной площадке. Впрочем, она вовсе не актриса, как можно было подумать. В тот день эффектная брюнетка подменяла подругу, ассистента режиссера по подбору актеров. Выходит, что тогда Демидов не только получил заветную роль, но и нашел любовь всей своей жизни.

Стоит отметить, что звезде экрана очень повезло. Его супругу без преувеличения можно назвать невероятной красавицей. Неудивительно, что актер отвел избранницу в ЗАГС всего через полгода их отношений. Сегодня возлюбленные воспитывают двух дочек и мечтают о сыне.