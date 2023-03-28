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Повезло так повезло: Кузьма из «Сельского детектива» женился на невероятной красавице (фото)

28 марта 2023 16:45
Повезло так повезло: Кузьма из «Сельского детектива» женился на невероятной красавице (фото)

Актер счастлив в браке.

Алексей Демидов сыграл немало ролей, но покорил сердца зрителей в образе Кузьмы из «Сельского детектива». Актер из тех счастливчиков, кто может похвастаться не только успешной карьерой, но и красавицей-женой. Эта история любви никого не оставит равнодушным.

С Еленой артист познакомился на съемочной площадке. Впрочем, она вовсе не актриса, как можно было подумать. В тот день эффектная брюнетка подменяла подругу, ассистента режиссера по подбору актеров. Выходит, что тогда Демидов не только получил заветную роль, но и нашел любовь всей своей жизни.

Стоит отметить, что звезде экрана очень повезло. Его супругу без преувеличения можно назвать невероятной красавицей. Неудивительно, что актер отвел избранницу в ЗАГС всего через полгода их отношений. Сегодня возлюбленные воспитывают двух дочек и мечтают о сыне.

Повезло так повезло: Кузьма из «Сельского детектива» женился на невероятной красавице (фото)
Фото: Кадры из сериала «Сельский детектив», соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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