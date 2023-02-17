Повезло так повезло: ахнете, увидев мужа Марты из «Сказки странствий» (фото)

Карьера Татьяны Аксюты сложилась не столь успешно, как ее личная жизнь. Артистка давно не снималась в новых проектах — самой яркой ее ролью остается девочка Марта в «Сказке странствий».

В этой картине знаменитость играла, когда ей было 26 лет. Благодаря маленькому росту и довольно хрупкому телосложению звезде удалось превосходно вжиться в образ своей героини, но обилия других значимых ролей после этого так и не последовало. Зато Татьяне Владимировне повезло в любви.

Еще в студенчестве она вышла замуж за Юрия Аксюту. В отличие от жены, ему никогда не приходилось жаловаться на невостребованность. Актер по образованию начал свою профессиональную деятельность с должности диктора на одной из известных радиостанций, а в результате был назначен ее генеральным продюсером. К слову, у супругов есть уже взрослая дочь Полина, которая предпочитает вести непубличный образ жизни.