Повезло с родителями: от красоты дочери Ивана Драго из «Рокки» захватывает дух (фото)

Дольф Лундгрен, известный большинству зрителей в образе Ивана Драго из «Рокки», оказался тем еще сердцеедом. На счету актера множество романов и один развод. Больше десяти лет назад он разошелся с женой Анетт Квиберг.

Супруги прожили вместе 17 лет, у них родились две дочери — Грета и Ида.

Особое внимание общественности привлекает младшая из них. Звездная наследница активно ведет социальные сети, где можно увидеть множество ее фотографий, в том числе и вместе с отцом, с которым у нее прекрасные отношения.

Глядя на снимки эффектной блондинки, интернет-пользователи отмечают, что она унаследовала от своих родителей все самое лучшее, поэтому от ее красоты захватывает дух. Ида, как и отец, является человеком публичным. Миловидные черты лица, стройная фигура и рост под 180 см позволяют ей активно развивать карьеру модели. Дочь актера участвует в рекламных кампаниях известных брендов и сотрудничает с ведущими модельными агентствами мира.