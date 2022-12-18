Повезло с генами: внешность детей Федоровой восхитила россиян

Победительницей конкурса «Мисс Вселенная – 2002» стала российская модель Оксана Федорова. Однако этот статус она носила лишь 4 месяца.

Девушка отказалась от короны, чем шокировала всю мировую публику. Титул, желанный многими представительницами прекрасного пола, доставлял нашей соотечественнице только неудобства. Оксана плохо выполняла требования конкурса из-за написания научной работы. Она не планировала всерьез строить модельную карьеру и решила расстаться со званием «Мисс Вселенная».

Кроме популярности, после победы в конкурсе девушке достались и завистники, которые пытались уличить ее в пластических операциях. Однако подросшие дети модели доказали, что красота их мамы идет от природы. Сын и дочь явно выиграли в генетической лотерее.