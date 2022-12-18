Повезло с генами: внешность детей Федоровой восхитила россиян
Дети доказали, что мама красива от природы.
Победительницей конкурса «Мисс Вселенная – 2002» стала российская модель Оксана Федорова. Однако этот статус она носила лишь 4 месяца.
Девушка отказалась от короны, чем шокировала всю мировую публику. Титул, желанный многими представительницами прекрасного пола, доставлял нашей соотечественнице только неудобства. Оксана плохо выполняла требования конкурса из-за написания научной работы. Она не планировала всерьез строить модельную карьеру и решила расстаться со званием «Мисс Вселенная».
Кроме популярности, после победы в конкурсе девушке достались и завистники, которые пытались уличить ее в пластических операциях. Однако подросшие дети модели доказали, что красота их мамы идет от природы. Сын и дочь явно выиграли в генетической лотерее.
«Какие красивые детки! Все в красавицу маму!», «Дочь похожа на маму, но сын — копия», — восхитились пользователи под новым снимком Оксаны с детьми.