Повезло с генами: сын красавицы Софьи из «Гардемаринов» вырос сердцеедом (фото)

При одном только взгляде на него учащается пульс.

Ольга Машная главным своим достижением считает вовсе не успешную актерскую карьеру. Звезда счастлива, что смогла стать матерью, и гордится своим уже взрослым сыном Дмитрием.

Обзавестись наследниками актриса могла еще в первом браке. Но тогда на маленьком сроке беременности у знаменитости случился выкидыш. Актриса боялась, что так и останется бездетной, но ее переживания оказались напрасными.

После развода с Валерием Приемыховым артистка вышла замуж за оперного певца Алексея Тарасова. Супруги прожили вместе несколько лет. Даже рождение сына не уберегло их от расставания.

Муж красавицы Софьи из «Гардемаринов» после развода уехал в Германию, поэтому воспитывать сына актрисе пришлось в одиночку. Машная справилась с этим и вырастила настоящего красавца. Дмитрию повезло с генами — он тот еще сердцеед. Актриса ждет не дождется, когда же станет бабушкой, но пока звездный наследник не спешит обзаводиться семьей.