Повезло с генами: подросшие сыновья Марии Шукшиной способны влюбить в себя любую россиянку

За скандалами и спорами вокруг младших сыновей Марии Шукшиной когда-то следила вся страна. Знаменитая актриса судилась со своим бывшим мужем за право опеки над детьми. Тогда многие умилялись двум белокурым близнецам, которые то и дело мелькали в новостях, но сейчас мальчики могут привлечь к себе еще больше внимания.

Фома и Фока иногда появляются в личном блоге своей известной мамы, и пользователи не перестают удивляться, как сильно изменились ребята.

Они заметно выросли, а благодаря занятиям боксом оба парня обладают хорошей физической формой. Помимо спорта, братья преуспели и в учебе. Как сообщает сама артистка, ее сыновья учатся без троек, и оба отличаются целеустремленным характером.

Оказалось, что повзрослели не только мальчики. Их родители тоже пришли к мирному соглашению, а бывший муж Шукшиной даже извинился за свои провокационные высказывания в ее адрес.