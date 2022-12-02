Повезло с генами: как выглядят подросшие дочери Станислава Бондаренко (фото)

Красавец-актер Станислав Бондаренко вынужден жить в условиях насыщенного графика. Частые съемки в кино он совмещает с репетициями и спектаклями в Театре имени Моссовета. Такая занятость и многочисленные гастроли не позволяют Станиславу проводить так много времени с дочками, как он хочет. Поэтому каждый день с семьей является особенно ценным для актера.

Алексию и Микаэлу актеру родила вторая супруга, модель и бизнесвумен Аурелия Алехина. Девочкам действительно повезло с генами, ведь их мать прекрасно выглядит. Сейчас малышкам 5 и 3 года, и своей красотой они восхищают подписчиков в соцсетях.

«Какие красивые девочки. Какие ангелочки», «Какие вы все красивые», «Сладкие малышки», «Девчушки словно огоньки!», «Девочки-куколки», — написали фолловеры.

Еще у Бондаренко есть 14-летний сын Марк от первого брака с актрисой Юлией Чиплиевой. По слухам, именно ради отношений с Алехиной актер ушел от жены. Однако Станислав поддерживает отношения с сыном, а тот, в свою очередь, любит нянчиться с сестренками.