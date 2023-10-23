Повезло с генами: дочь блондинки из «Такси» сведет с ума не одного мужчину

Культовый фильм Люка Бессона «Такси» смотрели буквально все во Франции и добрая половина России. Легкая, но насыщенная событиями комедия помогла приятно провести вечер миллионам людей во всех уголках планеты Земля. А от обаятельной женщины-полицейского Петры махом сошли с ума тысячи мужчин во главе с главным героем — Эмильеном.

Эмма Виклунд, сыгравшая обольстительную немку, правда, в отличие от большинства коллег по цеху образ жизни ведет весьма закрытый и приземленный. По светским вечеринкам не ходит, блестящим платьям предпочитает лаконичную одежду. Даже в романтическом союзе звезде по «голливудским» меркам удалось продержаться весьма долго: с актером Гансом Виклундом она прожила душа в душу целых 13 лет.

Ну а плод любви красивой пары и вовсе получился — закачаешься. Дочь четы Виклундов Тайра превзошла знаменитую мать, что называется, по всем статьям и теперь разбивает сердца поклонников неземной «шведской» красотой, которой ее наделила природа. Сейчас Тайре 21 год и она уже совершенно точно выглядит как улучшенная копия своей матери.