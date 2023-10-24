Повезло несказанно: ключи от квартиры Пугачевой достанутся незнакомцам

Аллу Пугачеву давно не видно на голубых огоньках и праздничных концертах. Второй год Примадонна живет на чужбине вместе с мужем и детьми. Российская публика гадает, что же будет с роскошной недвижимостью исполнительницы, за которую она исправно платит налоги и «коммуналку».

Ходили слухи, что во время предыдущего визита в Россию артистка интересовалась, за сколько можно продать ее внушительную столичную квартиру. Стоимость жилья в Филипповском переулке составляет свыше 400 миллионов рублей. Мало кто может позволить себе такие баснословные траты, поэтому продажа квартиры откладывается.

Вместо этого предприимчивая Пугачева решила сдавать жилье вместе с машиноместом. Аренда похожей недвижимости стартует от 400 тысяч рублей в месяц, как сообщает «Комсомольская правда». Помощники Аллы Борисовны уже подыскивают потенциальных арендаторов.