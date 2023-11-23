Повезло единицам: женщины с этими 5 именами всегда становятся миллионершами

Некоторые люди притягивают финансы будто магнитом. Накопления даются им очень легко, в то время как остальным приходится перебиваться от зарплаты до зарплаты.

Существует версия, что такая способность материальной удачи зависит от имени человека. Обладательницам некоторых вариантов буквально судьбой предначертано стать миллионершами.

Инна

Такая женщина легко строит карьеру, так как сочетает дипломатические качества с позицией сильного лидера. Она без труда может добиться повышения. Особый успех ждет ее в сферах антиквариата и элитной недвижимости.

Альбина

Обладательница данного имени считает, что создана лишь для роскошной жизни. И судьба ей благоволит. Она легко заводит новые знакомства с обеспеченными людьми, которые помогут и ей выйти на другой уровень заработков.

Соня

Спокойная внутренняя энергетика женщины располагает к себе окружающих. Таким людям без повода дарят подарки, помогают в делах. Обычно Соня ни в чем не нуждается, ведь ей все достается очень легко.

Сарина

Это прирожденный лидер, который в любой ситуации проявляет деловую хватку. Женщина не боится рисковать и доверяет интуиции, и она ее не подводит.

Рената

У таких женщин есть очень ценное качество — они умеют найти решение даже в самой безвыходной ситуации. Кроме того, Рената может создавать красоту вокруг себя. Поэтому особый успех ее ждет в сфере фитнес-индустрии, моды и дизайна.