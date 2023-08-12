Повезло, что роль досталась Вицину: не поверите, кого прочили на роль Хмыря

Георгий Вицин идеально вписывался в образы интеллигентных жуликов. Его Трус из гайдаевской троицы и Хмырь из «Джентльменов удачи» навсегда вошли в историю советского кино. А ведь актера могло не быть в картине о незадачливых уголовниках, сбежавших из тюрьмы.

На роль Хмыря помимо Вицина претендовали еще три артиста. Одним из кандидатов стал Рудольф Рудин, известный как пан Гималайский из «Кабачка „13 стульев“». Он был на 11 лет моложе Георгия Михайловича и оказался куда менее известным в мире кино. Роль в «Джентльменах удачи» принесла бы ему всесоюзную славу, но этого не случилось.

Вторым претендентом был Виктор Сергачев. Его можно увидеть в картинах «Пропавшая экспедиция» и «Уик-энд», но запоминающихся ролей у актера не так много. Как и Рудин, он проиграл битву за роль Хмыря.

Третьим кандидатом оказался сам Лев Дуров. Он часто перевоплощался в милиционеров и военных, поэтому роль уголовника и опустившегося интеллигента могла стать для него поворотной. Однако создатели фильма сочли, что Дуров смотрелся бы в этом образе неубедительно.

В итоге победу одержал гайдаевский Трус.