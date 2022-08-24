Повезло больше, чем Красилову из «Бедной Насти»: как годы обошлись с Еленой Кориковой

Роль в телесериале «Бедная Настя» в 2003 году сделала Елену Корикову сверхпопулярной. До этого она на протяжении долгих лет пыталась пробиться к славе: играла в театре, снималась в клипах у других звезд, а в США даже пробовала стать моделью. Но именно героиня трогательной и нежной Насти принесла Кориковой известность. Зрители с интересом наблюдали за ее непростыми отношениями с Михаилом Репниным в исполнении Петра Красилова и бароном Корфом, которого сыграл Даниил Страхов. Внимание публики привлек и тот факт, что один роман с экранов перекочевал в реальную жизнь, и женатый Страхов чуть не оставил супругу ради партнерши по съемкам.

После окончания «Бедной Насти» Корикова на несколько лет стала героиней глянца. Она получала и новые предложения о работе, но ее дальнейшая карьера уже не была такой яркой. В этом году Елена отметила 50-летие. Внешне стройная блондинка почти не изменилась за эти без малого 20 лет. Актриса старается следить за собой и остается в прекрасной форме, чего не скажешь о ее бывших коллегах. Например, появление Красилова в этом году на одном из интервью шокировало поклонников: актер после тяжелого развода сильно располнел и выглядел обрюзгшим и запущенным.