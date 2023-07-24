Повезло больше, чем ДиКаприо: куда пропал Фабрицио из «Титаника»

Джек из «Титаника» стал звездной ролью, которая принесла Леонардо ДиКаприо мировую популярность. Но немногие сегодня вспоминают Фабрицио, друга Джека, с которым главный герой вместе попал на корабль. Его сыграл молодой актер Дэнни Нуччи, и его судьба сложилась не хуже, чем у оскароносного артиста.

Роль Фабрицио была не первой для Дэнни Нуччи, но именно она помогла актеру прославиться. Молодой человек окончил актерские курсы и начал получать роли еще в середине восьмидесятых, когда переехал из Италии в США. Поначалу он играл только в малоизвестных сериалах, но после «Титаника» начал получать более солидные предложения.

Сегодня у актера не только внушительная фильмография, но и полное благополучие в личной жизни. Дэнни Нуччи женат уже почти двадцать лет и воспитывает вместе с женой двоих детей. Кроме того, актер следит за собой и остается в отличной форме. У этого стройного красавца жизнь сложилась явно лучше, чем у холостого ДиКаприо с лишним весом, пусть даже «Оскар» он и не получил.