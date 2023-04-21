Повезет в любви: вот какой знак восточного гороскопа встретит любовь в мае 2023

Весна - самое подходящее время для того, чтобы открыть свое сердце для любви, романтики, нежности и страсти. Даже если в вашей жизни пока еще нет того самого человека, в присутствии которого от переизбытка чувств кружится голова, это не повод отчаиваться - вполне возможно, что не за горами судьбоносная встреча. Шансы повстречать любовь всей своей жизни весной возрастают в разы, если вы принадлежите к одному из знаков по восточному гороскопу - именно ему звезды пророчат благоприятные перемены в личной жизни. Рассказываем, кто именно в мае 2023 почувствует себя героем романтических голливудских фильмов.

Дракон

Астрологи сделали благоприятный любовный прогноз на май 2023 года для Дракона. Представители этого знака восточного гороскопа, давно желающие найти свою вторую половинку и с головой нырнуть в омут страсти, получат такую возможность - если, конечно, их намерения для этого достаточно серьезные.

В личной жизни Драконы - натуры импульсивные, нетерпеливые, страстные.

Неудивительно, что новые чувства накроют их с головой и не оставят ни малейшего шанса на сопротивление. Да и нужно ли противиться, когда в жизни наступает совершенно сказочный период? Представители знака уж точно от него не откажутся.

Звезды предупреждают Драконов о том, что свою любовь они встретят совершенно неожиданно, скорее всего, в момент выполнения каких-то рутинных дел. Например, в магазине во время покупок, в сервисе техобслуживания, во время посещения банка по каким-либо вопросам и т.д.

Казалось бы, обстановка для возникновения горячих чувств совершенно неподходящая, но не для Дракона.

Представители этого знака умеют разглядеть необычное даже в самых рутинных занятиях, и даже сосредоточенность на своих делах не помешает им смотреть по сторонам в поисках новых знакомств.

Драконы - мастера флирта и обольщения, поэтому они легко завяжут знакомство с понравившимся человеком. А дальше события будут развиваться настолько стремительно, что представители знака ощутят себя героями голливудского фильма о любви. Красивые и яркие чувства захватят их с головой.

Тем Драконам, которые уже находятся в отношениях или состоят в браке, звезды также обещают всплеск романтики в отношениях.

Любовный союз укрепится и станет гармоничнее, партнерам удастся найти взаимопонимание в тех вопросах, которые прежде становились для них камнем преткновения.