Повезет в любви: 5 знаков Зодиака, которые умеют выбирать партнеров

В чем секрет идеальных отношений? Вероятно, в правильном выборе спутника жизни. Если двум людям по-настоящему хорошо вместе и они понимают друг друга с полуслова, их любовный союз будет долгим и успешным. Астрологи рассказали, какие знаки зодиака умеют выбрать себе партнера раз и навсегда.

Телец

Представители земного знака всегда нацелены только на продолжительные серьезные отношения. Кратковременные интрижки их не интересуют. Возможно, хорошая интуиция помогает Тельцам безошибочно найти того человека, который разделяет их ценности и стремится к тем же вещам, что и он сам.

Также уроженцы знака тщательно изучают нового знакомого, и только окончательно убедившись в том, что ему можно доверять, делают шаг к сближению.

Рак

Люди, рожденные под знаком Рака, ценят любимых людей больше всего на свете. Они мечтают о крепкой семье, где все будут стоять друг за друга горой, у них достаточно высокие требования к партнеру, а потому они будут размениваться на краткосрочные, ни к чему не обязывающие связи.

Для долговременных отношений Раки ищут таких же чутких людей, как они, и когда находят, больше не отпускают.

Дева

При выборе партнера Девы, конечно же, прислушиваются к зову сердца, но также не игнорируют голос разума. Они не спешат надевать розовые очки, а вдумчиво и трезво изучают потенциального избранника, и если что-то не вызывает у них доверия, отправляются на поиски дальше. Впрочем, иногда Дева может дать человеку шанс, и что-то идет не так, в дальнейшем учится на своих ошибках.

В итоге это помогает ей найти идеальную вторую половинку.

Козерог

Сама осторожность - так можно коротко описать Козерогов, причем не только в любовных отношениях, но и в других сферах жизни. Уроженцы земного знака удивительно проницательны, они видят людей насквозь и сразу понимают, какие цели они преследуют. Если человек лжет и лукавит, Козерог уж точно не станет рассматривать такую кандидатуру всерьез.

Вызвать у представителей этого знака интерес непросто, но если найдут свой идеал, сделают все, чтобы добиться его любви.

Рыбы

Все, чего ищут мечтательные Рыбки в этом мире - романтики и любви. Они действительно мечтают о большой и светлой, и хотя окружающие частенько подшучивают над водным знаком из-за их наивности, не перестают верить в чудо.