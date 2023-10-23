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Повезет только лучшим: всего три знака зодиака получат в ноябре все, что пожелают

23 октября 2023 17:30
Повезет только лучшим: всего три знака зодиака получат в ноябре все, что пожелают

Судьба приготовила им приятные сюрпризы.

Второй месяц осени окажется весьма удачным для некоторых знаков зодиака. Как уверены астрологи, именно этим людям стоит рассчитывать на успех в работе, признание личных достижений и финансовую удачу.

Так, Овнам непременно повезет в личных и семейных делах: старые ссоры будут забыты, а новые знакомства окажутся не только полезными, но и приятными. Но им стоит быть сдержаннее в общении с окружением, чтобы не отпугнуть никого своей откровенностью и настойчивостью.

Удача будет на стороне Тельцов в рабочей сфере. Они смело могут просить повышения зарплаты или новую должность. А начальство и другие коллеги не смогут пройти мимо их достижений.

Близнецам же стоит плыть по течению и не пытаться противостоять судьбе. И в итоге, как уверены астрологи, их жизнь изменится в лучшую сторону. Представителям этого знака повезет и в личной жизни, и на работе, а все дела непременно закончатся триумфом.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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