Повезет по-крупному: в жизни этих двух знаков Зодиака началась затяжная белая полоса

Как известно, даже за самой темной ночью неизбежно наступает рассвет. Так и в жизни на смену крупным неприятностям обязательно приходит белая полоса. По словам астрологов, в ближайшем будущем фортуна снова повернется лицом к представителям некоторых знаков зодиака. Если еще недавно в их личной жизни и карьере царил полный хаос в плохом смысле этого слова, то теперь их ожидает гармония и благополучие. Рассказываем, о каких представителях зодиакальной плеяды идет речь.

Дева

Представителям земного знака звезды сулят необыкновенное везение в профессиональной сфере. Деве представится возможность во всей красе продемонстрировать руководству свой потенциал и готовность работать над более сложными задачами. Если после триумфа начальство не спешит предлагать повышение в должности или заработной плате, имеет смысл завести этот разговор самостоятельно. В конце концов, кто не рискует, тот, как известно, не пьет шампанское.

Астрологи говорят, что в ближайшие месяцы мироздание будет полностью на стороне Девы.

А это уже гарантия того, что представителю знака есть на что рассчитывать. В случае, если долгожданные события так и не произойдут, представитель знака вполне может с помощью единомышленников создать свое собственное дело или проект. Решиться на это будет сложно и где-то даже страшно, однако звезды обещают Деве благополучное развитие событий и финансовый успех.

Весы

В ближайшие месяцы Весам порой будет казаться, что они попали в настоящую сказку. Любое дело, за какое бы они ни взялись, будет приносить только выгоду и положительные эмоции. Кроме того, небесные светила обещают представителям воздушного знака большую прибыль. Возможно, это будет долгожданная премия по итогам года, возможно, неожиданно даст знать о себе проект, про который Весы уже давно забыли.

Как бы там ни было, материальное благополучие этому знаку обеспечено.

Отличные новости ждут Весы и в личной жизни. Уроженцы знака станут настоящими любимчиками в компании, все взгляды будут устремлены только на них. Весам необходимо пользоваться моментом и подойти познакомиться с человеком, к которому уже давно тянуло, но в последний момент останавливали неуверенность в себе и сомнение. Настало время расставить точки над “i” - то есть открыть свои чувства другому человеку. Невероятно, но он испытывает к Весам то же самое.