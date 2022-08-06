«Поверить сложно»: подноготная создания «12 стульев» потрясла россиян

В современной России такое кажется невозможным.

Зрители могли никогда не увидеть экранизацию Ильфа и Петрова от Леонида Гайдая, если Георгий Данелия не проявил благородства.

Дело в том, что режиссер «Мимино» первым получил от Госкино разрешение снимать «12 стульев», но узнав, что случайно перешел коллеге дорогу, тут же уступил ему право на съемки.

Точно также поступил Ростислав Плятт, который должен был исполнить роль Кисы Воробьянинова. Он пришел на смену Сергею Филиппову: актер уже был утвержден на роль, но перед съемками у него обнаружили опухоль головного мозга.

Несмотря на сильнейшие боли Филиппов настаивал, что справится с образом Воробьянинова и не подведет Гайдая. Узнав о страстном желании артиста сниматься, Плятт связался с режиссером и добровольно отказался от роли.