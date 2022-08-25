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Поверить невозможно: сколько собак на самом деле снималось в «101 далматинце»

25 августа 2022 14:00
Поверить невозможно: сколько собак на самом деле снималось в «101 далматинце»

И что сделали с животными после съемок?

Если просто представить 101 далматинца в одном помещении, уже может стать плохо от суматохи и зарябить в глазах от окраса. А ведь почти все они еще щенки, которые бегают и не слушаются! Хоть в это и сложно поверить, на площадке четвероногих было значительно больше сотни.

Всего в съемках приняли участие 23 взрослые собаки и около 230 щенков. Во-первых, исполнителям главных ролей были нужны дублеры. А во-вторых, маленькие далматинцы очень быстро росли, поэтому создатели фильма меняли их каждые две недели, чтобы животные выглядели одинаково.

Конечно, на съемках из-за большого числа зверей людям было непросто. Взрослые собаки поддавались командам дрессировщика, а маленькие не слушались, постоянно разбегались, влезали в кадр, когда не нужно, и даже могли играть с проводами для оборудования. Для сцен, где далматинцы облизывали людей, на актеров и вовсе наносили специальный раствор из мясного сока. Так что работа у двуногих, мягко говоря, была изматывающей.

Зато самих щенков после окончания съемок разобрали молниеносно: им выдали сертификаты о том, что они играли в известном фильме, а это очень обрадовало будущих хозяев.

Фото: Кадр из фильма
Михаил Волокитин
Михаил Волокитин
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