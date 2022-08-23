Поверить невозможно: правду о криминальном прошлом звезды «Водителя для Веры» предали огласке

Игорь Петренко стал звездой отечественного шоу-бизнеса в 2004 году, снявшись в драме Павла Чухрая «Водитель для Веры». После этого актера начали активно приглашать в фильмы и сериалы, а его карьера пошла на взлет. При этом, как оказалось, в юности ему пришлось пройти весьма сложный путь, чтобы стать актером.

Как выяснилось, в возрасте 15 лет он оказался соучастником убийства. В качестве поддержки он отправился вместе со своим приятелем на разборки, но его друг решил не выяснять отношения, а просто застрелил оппонента. После он попросил Петренко избавиться от тела, но их осторожность не помогла избежать наказания: спустя некоторое время преступников поймали сотрудники милиции.

В итоге Петренко получил восемь лет условно. До этого он часть срока пробыл в «Матросской тишине» и в «Бутырке», что надолго оставило свой след в его жизни. Однако такой тяжелый опыт оказал и положительное влияние на его карьеру. Дело в том, что Петренко удалось познакомиться с десятками различных военных и полицейских, поэтому теперь он настолько хорошо играет людей в форме, что даже получает за это награды от силовых структур.

Сам артист, как пишет «Экспресс газета », не любит вспоминать юношеский опыт. Он отмечает, что в детстве мечтал стать военным, но теперь никогда не сможет это сделать. И военные роли в фильмах и сериалах — его единственный способ приблизиться к той жизни.