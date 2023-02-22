Поверить невозможно: посмотрите на фото женщины до и после похудения на 165 кг

Несколько лет она потратила на преображение.

Когда вес достиг отметки в 272 килограмма, Тереза Пэрент решила начать заботиться о своей фигуре. Девушку смущало не только то, как она выглядит, но и многочисленные проблемы со здоровьем, которые начались из-за лишнего веса.

На то, чтобы избавиться от лишнего веса, Тереза потратила четыре с половиной года. Благодаря старанию и усердию она сбросила 165 килограммов и превратилась в другого человека. И единственное, что напоминало ей о прошлой жизни, — это дряблая кожа, которая не пришла в форму после скачков веса.

Кожи оказалось так много, что Тереза решила показать свое новое тело на видео. Она засняла себя для социальных сетей накануне абдоминопластики: в коротком видео видно, как живот свисает на колени Терезы подобно юбке.

Ролик шокировал подписчиков. Многие фанаты осыпали Терезу комплиментами за целеустремленность и силу воли. Другие же призвали не расстраиваться из-за лишней кожи, ведь хирурги обязательно исправят последствия похудения.