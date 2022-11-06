Поверить невозможно: почему американцы растоптали любимицу россиян Кэрри Брэдшоу

На рубеже 1990-2000-х все внимание зрителей на ТВ было приковано к сериалу «Секс в большом городе». Четыре современные жительницы Нью-Йорка свободно говорили на откровенные темы, не стеснялись собственных желаний и активно строили карьеру. Главной героиней оставалась Кэрри Брэдшоу, которая тут же стала любимицей россиян. Женщины обожали умную, ранимую и непосредственную журналистку с чувством юмора, готовую отдать последние деньги ради пары красивых туфель.

Но у сериала были и критики, которые до сих пор не понимают восхищения героиней Брэдшоу. Больше всего негатива достается исполнившей роль Саре Джессике Паркер. Хейтеры удивляются, что актриса с нестандартной внешностью представлена в картине как красавица, которая легко заводит роман с любым понравившимся ей мужчиной.

И многие американцы придерживаются того же мнения. Когда к производству готовился сериал о юности Кэрри, автор книги, на которой основан оригинальный проект, Кэндес Бушнелл заявляла, что мечтает, чтобы героиню, наконец, сыграла девушка с умопомрачительной красотой. Такое высказывание было явной шпилькой в сторону Паркер.