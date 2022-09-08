Поверить невозможно: как выглядит советская топ-модель Инна Гомес в 52 года
Поклонники не могут сдержать свой восторг.
Инна Гомес стала первой российской топ-моделью. Знаменитость знала вся страна, а прославилась она уже в 17 лет после первого в СССР конкурса красоты. Однако со временем она пропала с обложек журналов, а публика перестала так активно следить за ее жизнью.
В самом начале карьеры Инне удалось познакомиться с испанским бизнесменом Аугустино Гомесом. Предприниматель позвал ее замуж, но их брак продержался недолго: спустя пять лет они уже развелись. Вернувшись в Россию, знаменитость не стала вновь выходить на подиум, а занялась телевизионной карьерой и приняла участие в шоу «Последний герой». Также она училась косметологии, парикмахерскому искусству и даже операторскому мастерству.
После этого Инна решила посвятить свою жизнь благотворительности. С 2011 года она является попечителем фонда «Помоги ребенку.ру». О своих достижениях она рассказывает в социальных сетях. При этом поклонники, обсуждая ее записи, обращают внимание не только на успехи знаменитости, но и на ее внешность. Как отмечают пользователи Сети, Гомес совсем не стареет, ей нельзя дать 52 года, ведь выглядит она на 30 лет младше.
«Никогда бы не подумала, что этой девочке уже больше 50 лет», — пишет восхищенная поклонница.