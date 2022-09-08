Поверить невозможно: как выглядит советская топ-модель Инна Гомес в 52 года

Инна Гомес стала первой российской топ-моделью. Знаменитость знала вся страна, а прославилась она уже в 17 лет после первого в СССР конкурса красоты. Однако со временем она пропала с обложек журналов, а публика перестала так активно следить за ее жизнью.

В самом начале карьеры Инне удалось познакомиться с испанским бизнесменом Аугустино Гомесом. Предприниматель позвал ее замуж, но их брак продержался недолго: спустя пять лет они уже развелись. Вернувшись в Россию, знаменитость не стала вновь выходить на подиум, а занялась телевизионной карьерой и приняла участие в шоу «Последний герой». Также она училась косметологии, парикмахерскому искусству и даже операторскому мастерству.

После этого Инна решила посвятить свою жизнь благотворительности. С 2011 года она является попечителем фонда «Помоги ребенку.ру». О своих достижениях она рассказывает в социальных сетях. При этом поклонники, обсуждая ее записи, обращают внимание не только на успехи знаменитости, но и на ее внешность. Как отмечают пользователи Сети, Гомес совсем не стареет, ей нельзя дать 52 года, ведь выглядит она на 30 лет младше.